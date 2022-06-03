شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمبارياته القادمة سواء في كأس مصر والدوري المصري، بعد غلق ملف البطولة الأفريقية والتي خسرها الأهلي عقب الهزيمة من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل التحضير الجيد للمرحلة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة بالكأس أمام المصرى بالسلوم ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو المقبل على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو المقبل على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري، وتقام المباراة بدون الدوليين بناء على طلب المارد الأحمر.

الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون الدوليين الأهلي يواجه المصرى بالسلوم بدون الدوليين

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين، حيث سيواجه الزمالك نظيره الداخلية بدون لاعبيه الدوليين أيضا.

منتخب مصر يضم 7 لاعبين من الأهلى

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.