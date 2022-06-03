شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى لـ إيهاب جلال للحديث عن مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا غدا السبت للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار. ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.