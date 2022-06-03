شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى لـ إيهاب جلال للحديث عن مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا غدا السبت للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار. ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.
ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.
ويسعى إيهاب جلال لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتطبيقها فى مباراة غينيا الأحد المقبل، فى ظل ضيق الوقت، ووجود بعض الغيابات بسبب الإصابات مثل رمضان صبحى بجانب غموض موقف محمد عبد المنعم وعمرو السولية.
وانضم محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة عقب الشفاء من فيروس كيرونا استعدادا لملاقاة غينيا فى افتتاح مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023 و المقرر إقامتها بكوت إيفوار.
وغاب أحمد أبو العلا طبيب المنتخب عن أنطلاق معسكر منتخب مصر بسبب تعرضة للإصابة بفيروس كيرونا والتى على إثرها تم استدعاء طبيب المنتخب الاولمبى أيمن زين.