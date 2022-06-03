شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غرامة فيفا ضد الأهلي بسبب رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قضية تغريم النادي الأهلي ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، بسبب رمضان صبحي لاعب المارد السابق وبيراميدز الحالي، تطورات جديدة نرصدها فى سياق التقرير التالي:

س: ما حقيقة تغريم الأهلي 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي؟

ج: الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرر تغريم الأهلي ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادي الإنجليزي.

س: ما هى تفاصيل هذه الغرامة؟

ج: يتضمن القرار دفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية، اعتباراً من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي، ودفع 150 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً، اعتباراً من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان، كما يستوجب على الأهلي دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20 ألف دولار.

س: هل هناك عقوبات أخرى حال عدم سداد الأهلي هذه الغرامة؟

ج: نعم، فحال عدم تسديد الأهلي الغرامة، إذا أصبح الحكم نهائياً، قد يتم منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، ويصل الحد الأقصى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

ولعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وأغسطس 2020 على فترتين، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي عقب إنتهاء الإعارة فى صيف 2020.

س: ماذا فعل الأهلي حيال هذا الحكم؟

ج: الأهلي قدم بشكل رسمي أوراقاً ومستندات للمحكمة الرياضية الرياضية الدولية "كاس"، بهدف إلغاء أو تخفيف حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم النادى ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادي الإنجليزي.

وقال مصدر في الأهلي، إن مسئولى القلعة الحمراء أرسلوا بالفعل كافة المستندات والأوراق والعقود التى من شأنها إلغاء أو تخفيف العقوبة بعد القرار الذى صد مؤخراً من غرفة المنازعات فى الاتحاد الدولي بتغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد.

وكلّف مجلس إدارة الأهلي الشئون القانونية للنادى بتقديم استئناف ضد هذا الحكم، الذى لا يُعد نهائياً، ومن حق النادى الاستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوماً من صدوره، وهو ما حدث حيث قدم النادي استئنافا خلال الأيام القليلة الماضية لأن الحكم يتضمن بعض المخالفات حسب وصف مسئولو النادي.