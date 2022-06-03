شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من قيادة الزمالك أمام الداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، من العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى، وذلك بداية من مباراة الداخلية المقرر لها 13 يونيو المقبل ضمن مباريات كأس مصر.

ويخوض شيكابالا برنامج تأهيل بعد إصابته باجهاد في العضلة الخلفية، تسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة للزمالك في الدورى وكأس مصر، واصبح شيكابالا جاهز طبيا وفنيا لخوض المباراة المقبلة في التشكيل الأساسي، كما أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يرى أن مشاركة شيكابالا ستحل أزمة ضغط المباريات والاجهاد الذي يعاني منه معظم اللاعبين.

من ناحية أخرى رحبت إدارة الكرة بنادى الزمالك بإعارة حسام أشرف لاعب فريق الشباب والذى شهد عدة مشاركات مع الفريق الأول بالموسم الماضي، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

جاء قرار الزمالك بعدما فشل اللاعب فى إقناع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للفريق بإمكانياته، بخلاف تعرضه للإيقاف لمدة 3 أشهر فى بداية الموسم كعقوبة من الفيفا عقب توقيعه للزمالك وأكاديمية كاميرونية، وهى نفس الأزمة التي تسببت فى منع الزمالك من القيد فترتين الموسم الحالي.

وأبلغت إدارة الزمالك حسام أشرف بالموافقة على إعارته الموسم المقبل لأى نادٍ فى الدورى المصرى، لاكتساب الخبرات اللازمة، وإثبات إمكانياته مع نادٍ آخر فى ظل صعوبة حصوله على فرصة فى ظل تواجد فيريرا على رأس القيادة الفنية للزمالك.

وفى سياق مختلف، ينتظم المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك في تدريبات فريقه اليوم بعد وصوله بالأمس لمطار القاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها، وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع الجناح المغربي خلال الساعات القليلة الماضية لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات وتم تحديد اليوم موعداً للمشاركة في المران.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب المغربي في تدريبات اليوم الجمعة استعدادا للمباريات المقبلة والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تصعيد علي ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.