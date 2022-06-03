شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية عاجلة لنجوم الأهلي بعد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى إخضاع لاعبيه والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية اليوم الجمعة، قبل بدء التدريبات، بعد ثبوت إيجابية مسحة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وتأكد إصابته بفيروس كورونا وعزله طبياً داخل معسكر الفراعنة.

ويخشى جهاز الأهلى من تفشى فيروس كورونا بين صفوف الفريق، لاسيما أن الشناوى لم تظهر عليه أى أعراض أثناء رحلة المغرب.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات مساء اليوم، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح الثلاثاء الماضي قادمة من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، 7 لاعبين من الأهلى وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة، لمعسكر الفراعنة فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.