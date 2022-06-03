شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يرشح نجم بتروجت للانضمام للأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لبتروجت، عبد الرحمن حسن "السكران" لاعب الفريق البترولى للانضمام للنادى الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأداء المتميز الذى يقدمه اللاعب صاحب الـ "22 عاماً" هذا الموسم مع الفريق البترولى.

ويجيد السكران اللعب فى مركز "الهاف يمين وشمال" وسجل ستة أهداف مع بتروجت وصنع مثلها، كما كان اللاعب صاحب هدف صعود فريقه لقبل نهائى كأس مصر.