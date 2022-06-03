شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور: بطولة الجونة صورة مشرفة للاسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رامى عاشور، بطل الإسكواش السابق، على حضور نهائيات بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة، لتقديم أغنية الاحتفال بمرور 10 سنوات على البطولة.

وقال عاشور فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن بطولة الجونة صورة مشرفة بشكل كبير جدا، خاصة من الناحية التنظيمية، مشيرا إلى أن تصريح محمد الشوربجى بطل اللعبة الذى تحدث عنه فى أحد المؤتمرات الصحفية للبطولة يوضح أنه شخصية محترمة، عندما أشار إلى أن رامى عاشور بإمكانه الفوز على كل اللاعبين الموجودين فى الجونة.

وتعد هذه الأغنية الخامسة لعاشور بعد طرح أغانيه السابقة وسط الناس ظهرت هى، وأبطالنا كتير، والنار القايدة، وأكلم مين و هقولك سر.





وطرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم، التي لاقت تفاعلا كبيرا عقب غنائه لها وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى وقتها.

واحترف رامى عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.