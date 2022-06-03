شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. تسنيم رشدى لاعبة الجودو: بحب المكرونة ونفسى أكون إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى تسنيم رشدى لاعبة نادى الشمس و منتخب الجودو.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

مفيش.. كل وقتى للرياضة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة

من نجمك المفضل؟

مفيش حد معين.

من مطربك المفضل؟

كتير جدا، كل حد بسمعله حاجة تعجبني.

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

إعلامية

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

ولا حاجة أسكت وامشى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد لأنى أحب أكون نفسى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

على حسب وقتها الظروف هتكون إيه.