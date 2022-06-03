موقف مشاركة الشناوي أمام غينيا بعد إصابته بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر - يحسم الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول، خلال الساعات القادمة مصير مشاركة الحارس محمد الشناوي أمام غينيا، يوم الأحد المقبل، في تصفيات أمم إفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن محمد بركات عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم ألمح أمس ، الخميس، في تصريحات تلفزيونية إلى أن الشناوي سيكون خارج مباراة غينيا بنسبة شبه مؤكدة إلا أن طبيب المنتخب الوطني الدكتور محمد أبوالعلا كشف عن إمكانية مشاركة الحارس الدولي في المباراة ذاتها.

وتحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن إصابة محمد الشناوي ، قائلاً:"المسحة الثانية أثبتت إصابة الحارس الدولي بفيروس كورونا رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، مؤكداً أن هذا أمر ومؤشر جيد لأنه يرفع من أسهم مشاركة الشناوي في التدريبات المقبلة حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوي من المشاركة في مباراة غينيا خلال الساعات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير فعلاً إلى صعوبة مشاركته لو لم تتحوّل العينة إلى سلبية ويُشارك في مران اليوم

يواجه المتتخب الوطني الأول، غينيا، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولي لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا

وضمت قائمة منتخب مصر ٢٨ لاعباً هم : محمد الشناوي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد، و محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم حافظ ، و محمد النني وإمام عاشور وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود تريزيجية واحمد السيد زيزو ومحمد ابراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ، و محمد صلاح وعمر مرموش واحمد عاطف ومصطفى محمد.

النشكيل المتوقع للفراعنة:

ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال، تشكيل منتخب مصر كالاتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود الونش، وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، وحمدي فتحي، وأحمد السيد زيزو.

وخط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية بعد حصولها على حقوق اللقاء