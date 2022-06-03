الامارات | لماذا يتألق نيمار مع البرازيل أكثر من سان جرمان.. مدرب "السامبا" يوضح

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتألق نيمار مع البرازيل أكثر من سان جرمان.. مدرب "السامبا" يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أليكساندر تيتي ، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، أن نجم الفريق نيمار يقدم مع المنتخب أداء رائعا أكثر من أدائه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لأنه يحظى بمساعدة كبيرة داخل المنتخب. وظهر نيمار بصورة رائعة في المباراة التي اكتسح فيها فريقه نظيره الكوري الجنوبي 5 / 1 في مباراة ودية دولية اليوم الخميس، حيث سجل نجم باريس سان جيرمان هدفين من ضربتي جزاء.

كانت تمريراته الثماني الحاسمة في المباراة ضعف الأرقام المسجلة من أي لاعب آخر على أرض الملعب، حيث فشل المنتخب الكوري الجنوبي في أن يكون ندا لمنافسه في المباراة. وجاء أداء نيمار في العاصمة الكورية سيول، في الوقت الذي ثارت فيه التكهنات بمغادرته فريقه الحالي باريس سان جيرمان، حيث يبدو بطل الدوري الفرنسي مستعدا للسماح له بالرحيل. ويعتقد تيتي أنه يمكنه تقديم شرح لماذا ربما يبدو نيمار أكثر اهمية للمنتخب البرازيلي.

وقال تيتي في حديث مع الصحفيين: "نيمار مثل قوس وسهم، وتتنوع الاستفادة منه حسب المباراة، لديه تلك القدرة". وأضاف: "في باريس سان جيرمان، يلعب في العادة بشكل أعمق قليلا من ميسي ومبابي، وهذا ليس كما تجري الأمور هنا، أنه أكثر من مجرد سهم". وسيبقى المنتخب البرازيلي في المنطقة الآسيوية، حيث سيلتقي يوم الاثنين المقبل في مباراة ودية مع المنتخب الياباني في طوكيو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news