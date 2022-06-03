13 سؤالاً.. ليفربول يوجه خطاباً لـ «يويفا» بشأن أحداث الفوضى بنهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه نادي ليفربول الإنجليزي خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يطلب من خلاله توضيحات بشأن كيفية إعداد التقرير المرتقب بشأن حالة الفوضى التي سبقت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

والثلاثاء الماضي، أعلن اليويفا إجراء مراجعة شاملة ومستقلة للوقوف على مشكلات دخول المشجعين التي أسفرت عن حالة من الفوضى واستخدام قنابل الغاز خارج استاد "دو فرانس" قبل المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وأبدى ليفربول، الذي كان قد طالب بتحقيق شامل في أحداث المباراة فور نهايتها، ترحيباً حذراً بإعلان اليويفا، مؤكدا أنه من المفترض على الاتحاد الأوروبي الكشف عن مزيد من التفاصيل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وصرح بيلي هوجان، الرئيس التنفيذي لليفربول، لموقع النادي: "نحن في ليفربول طالبنا بإجراء تحقيق بشأن ما حدث في باريس يوم السبت، وليس تقريرا. وأعتقد أنهما شيئان مختلفان."

وأضاف :"خاطبنا اليويفا مجدداً اليوم وطرحنا أسئلة محددة – 13 سؤالاً محدداً – ونود أن يوضح لنا تفاصيل هذا التحقيق."

وتابع هوجان: "نحن بحاجة إلى إيضاحات بشأن النقاط التي استفسرنا عنها، والأسئلة التي وجهناها، من أجل فهم العملية المقترحة بكل واضح"، مضيفاً: "نشعر بأنه من المهم للغاية أن يتواصل التحقيق."

وفي وقت سابق، اتهم هوجان السلطات الفرنسية بمحاولة التنصل من المسئولية من خلال ادعاء أن المشكلات أثيرت بسبب وصول نحو 40 ألف من مشجعي ليفربول بدون تذاكر صحيحة للمباراة أمام ريال مدريد الإسباني.

ولم تكن هناك أي أدلة تدعم تلك الادعاءات لكن جرى تكرارها من جانب وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا ووزير الداخلية جيرالد دارمانان.