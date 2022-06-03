شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب سلاح السيف المشاركة فى البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للسلاح، بقيادة شريف البكري، قائمة منتخب سلاح السيف "رجال وسيدات" استعدادًا للبطولة الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة 13 يونيو حتى 20 من نفس الشهر المقبل.

وتضم قائمة سلاح السيف رجال كلا من: "محمد عامر، زياد السيسي، أدهم معتز، مدحت معتز، زياد نوفل"، أما سيدات: "ندي حافظ، سارة شومان، مريم الدغيدي، ياسمين علي، زينة اشرف"، ويقود المنتخب فنيا حسام طلعت مدرب – شريف البكري المدير الفني للمنتخب.

من جانبه أكد عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أن السلاح المصري يسير على الطريق الصحيح والنتائج مميزة وهناك خطة نعمل من أجل تنفيذها والحفاظ على تواجد السلاح المصري في المقدمة عالمياً".

وأضاف الحسيني، "مجلس الإدارة فى انعقاد مستمر وهناك مناقشات دائمة مع بقية أعضاء المجلس لوضع تصور نهائي قبل استضافة مصر لبطولة العالم للمبارزة 2022 فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه والتي ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء".

وكشف الحسيني أن "البطولة ستشهد حضورا جماهيريا وسيتم توجيه الدعوة لرموز ورواد اللعبة بالإضافة للسماح للجمهور بمشاهدة المباريات من داخل الصالة المغطاة".

وأضاف الحسيني، "مجلس الإدارة لم يحدد بعد قيمة تذاكر الجماهير وسيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الاتفاق على قيمة التذكرة وستكون رمزية حتى لا يمثل قيمتها عقبة لمن يرغب في متابعة أحداث البطولة من المدرجات".

وأوضح الحسيني "أنه من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 دولة ويتوقع ان تشهد منافسات شرسة ومنتخب الفراعنة قادر على المنافسة بقوة".

وكان مندوبو الاتحاد الدولي للسلاح حضروا إلى القاهرة لمتابعة كافة التطورات والتجهيزات الخاصة بالملاعب والفنادق قبل بطولة العالم للسلاح.

وتواجد مندوبي الاتحاد الدولي للسلاح ديتر لامار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي و زياد فرياني رئيس اللجنة الفنية لبطولة العالم مع احمد سمير الميداني عضو مجلس الادارة الاتحاد ومدير بطولة العالم، داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي لمراجعة الملاعب التي تستعد لاستضافة بطولة العالم، بجانب الفنادق الخاصة باقامة المنتخبات المشاركة في البطولة.