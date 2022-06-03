شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تواجه بطلة آسيا فى نهائي بطولة الرانك الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة مع بطلة آسيا فى منافسات نهائي بطولة الرانك الدولية التى تقام بكازاخستان. ومن المقرر ان تلتقى سمر مع لاعبة آسيا المصنفة الثالثة على العالم فى الثانية ظهراً على المركز الأول والميدالية الذهبية.

تأهلت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة إلى نهائي وزن 76+ بكأس بولات تورليخانوف ضمن سلسلة مراحل التصنيف الدولي والتي تقام بمدينة ألماتى الكازاخستانية فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجارى، حيث يشارك من منتخب الرجال عمرو رضا، ويمثل الثنائى سمر وعمرو المنتخب المصري فى البطولة.

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.

وحققت سمر حمزة المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 76 كجم، بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 23 مايو الجارى.