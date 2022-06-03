شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تنسحب من بطولة أفريقيا لألعاب القوى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحبت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، من منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى فى موريشيوس. وجاء انسحاب بسنت بسبب إصابتها بمزق فى العضلة الضامة، ما جعلها تقرر الانسحاب.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة بسنت محمد عوض وروان أيمن ولينة عمرو وإسراء محمد ووديان مختار ودينا أحمد وأتين أحمد.

وعلى مستوى الأولاد، يشارك كريم محمد محمود وحسام سلامة ومحمد طلعت وإسلام عبد التواب وماجد محسن وإيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل وسالم محمد سالم وأحمد فاروق بالإضافة إلى محمد رجب.

يذكر أن بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطنى لألعاب القوى نجحت فى إحراز ميداليتين ذهبيتين فى بطولة التشيك الدوليه لألعاب القوى، حيث أحرزت ميدالية ذهبية فى سباق 100 متر عدو بزمن 11.12 ثانية، وميدالية ذهبية فى سباق 200 متر عدو 22.78 ثانية.