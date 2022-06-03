شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة تصعد لنهائي كأس بولات تورليخانوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة إلى نهائي وزن 76+ بكأس بولات تورليخانوف ضمن سلسلة مراحل التصنيف الدولي والتي تقام بمدينة ألماتى الكازاخستانية فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجارى، حيث يشارك من منتخب الرجال عمرو رضا، ويمثل الثنائى سمر وعمرو المنتخب المصري فى البطولة.

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.

وحققت سمر حمزة المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 76 كجم، بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 23 مايو الجارى.