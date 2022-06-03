شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة الشناوى مع الأهلى والمنتخب قبل الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على تجهيز الحارس محمد أبو جبل للتواجد فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا عقب تعرض محمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله من المغرب للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس الدولى فى فندق الإقامة.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للشناوى، وجاءت نتائجهما إيجابية أيضا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي فى التدريبات.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، لمواجهتى غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

وفقد محمد الشناوىقائد النادى الاهلى فرصة قيادة فريقه للتتويج باللقب الأفريقى الثالث على التوالى ورفع الكأس للمرة الثالثة من موقعه ككابتن تاريخى للمارد الأحمر، وهو ما لم يتحقق لأى قائد سابق فى تاريخ القلعة الحمراء، بعدما فرط فريق الأهلي في لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حققه في الموسمين الأخيرين، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بثنائية على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ، وخرج الأهلي بأكثر من ظاهرة سلبية، أولها النزول من على عرش القارة الأفريقية بعد 18 شهرا، حقق خلالها اللقب مرتين.

المفارقة أن هذه المرة الثالثة التي يفشل فيها "المارد الأحمر" فى تحقيق هذا الإنجاز، بعد التتويج باللقب مرتين عامي 2005 و2006، و2012 و2013.

وإجمالا شارك محمد الشناوى مع الأهلى فى 197 مباراة بكل البطولات، بإجمالى 17540 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 110 مباريات وتلقت شباكه 119 هدفاً، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدوري الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وشارك الشناوى فى 41 مع منتخب مصر الأول.