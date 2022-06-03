شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يتابع برنامجه التأهيلى مع طبيب المنتخب من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطني واتحاد جدة السعودى، على إجراء اتصال هاتفي بالجهاز الطبي للمنتخب، لمتابعة حالته وإبلاغه بآخر تطورات البرنامج التأهيلي الذى يؤديه حجازى بإسبانيا فى الوقت الحالي.

من جانبه أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سليم، ولكنه سيتم استكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا لمدة 6 أيام.

وأضاف "أبو العلا"، أن الجهاز الفني والطبي رأى أن التأهيل سيكون أفضل لحجازي خلال الفترة الحالية، خاصةً أنه كان بعيداً عن المباريات منذ بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في يناير الماضي بالكاميرون، ولم يلعب إلا مباراتين مع ناديه السعودي منذ عودته من الإصابة.

وأوضح أنه بعد الكشف الطبي والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال واللاعب تم الاتفاق علي استكمال برنامجه التأهيلي، والذي سيفيد اللاعب من الناحية البدنية والفنية خلال الفترة المقبلة، وبعدها سيتم حسم موقفه من الالتحاق بالمنتخب، وخوض مباراة إثيوبيا 9 يونيو المقبل وودية كوريا الجنوبية يوم 14 من نفس الشهر .