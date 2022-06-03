شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة للشناوى غداً قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني لمسحة طبية غدا، للتأكد من شفائه من فيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها منذ أيام. وسيتم تحديد مصير مشاركة الشناوي فى مباراة الأحد أمام غينيا بناءً على نتيحة المسحة، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد استبعاده من المباراة، على أن يشارك محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك فى مباراة غينيا أساسيا.

من جهته كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن محمد الشناوى لا تظهر عليه أعراض كورونا عليه منذ البداية، ولكن نتيجة العينة جاءت إيجابية، وتم عزل اللاعب ووضعه لا يدعو للقلق، ولكن حتى الآن لا يتم حسم تواجد اللاعب فى مباراة غينيا من عدمه، وتم عمل مسحة طبيعة لجميع اللاعبين داخل المعسكر وجاءت سلبية .

وأوضح محمد أبو العلا، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن حالة أحمد حجازى مدافع فريق اتحاد جدة ومنتخب مصر تحتاج إلى التأهيل وهذا الأمر تم عرضة على الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال الذى وافق على سفرة إلى إسبانيا لاستكمال علاجه والتأهيل و في حال الحاجة له سوف يتم استدعائه فورا أما موقف محمد عبد المنعم مدافع الأهلى سوف يخوض برنامج علاجى حاليا ويستكمله خلال تواجده في معسكر الفراعنة .

وأشار محمد أبو العلا إلى أنه حتى الآن ينتظر انضمام أحمد فتوح لتحديد موقفه عقب تعرضه لحادث سير حيث يعانى من جرح قطعى فى الرأس وتم منحة راحة لحين الاستقرار على تواجده من عدمها .

وأضاف أن الثنائى عمرو السولية وحمدى فتحى متواجدان بشكل طبيعى داخل المنتخب ولا يوجد لديهما إصابات في الوقت الحالي .

وتابع طبيب المنتخب، أن حالة أكرم توفيق حاليا مستقرة ويخضع لبرنامج تأهيلى للعودة إلى الملاعب مرة أخرى عقب مرور 7 أشهر من اجراء جراحة الرباط الصليبى .