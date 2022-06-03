شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. سراج الدين يكشف سر الـ15 هدفاً فى انتقال معلول للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف عصام سراج الدين، مدير التعاقدات السابق بالأهلي، كواليس التعاقد مع الدولي التونسي على معلول قائلاً، "البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي من تابع معلول بشكل جيد، وطلب التعاقد معه، قبل أن يُبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حماساً شديداً للتعاقد مع اللاعب، وكان يرى تواجده فى الأهلي سيشكل قيمة كبيرة، بعدما سجل أكثر من 15 هدفًا".

وأضاف سراج الدين، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "كان هناك شرط جزائي فى عقده مع الصفاقسي بقيمة 500 ألف دولار، تواصلنا مع النادي التونسي بشكل مباشر، وكان هناك مقترح بوضع قيمة الشرط الجزائي فى اتحاد الكرة التونسي، لكن محمود طاهر رئيس النادي وقتها رفض وطلب أن نعمل بشكل احترافى ونتفاوض مع النادى، وانتهت الصفقة انتهت مقابل 700 ألف دولار في النهاية، وفضل اللاعب الانتقال للأهلي رغم تلقية عرضًا من أحد الأندية الفرنسية بالدرجة الثانية.