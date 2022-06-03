شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقدم تظلماً لرابطة الأندية ضد عقوبات إيقاف مشجعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى تظلمًا لرابطة الأندية المحترفة ضد العقوبات الموقعة على بعض مشجعى النادى بعد نهاية مباراة الزمالك التى خسرها الدراويش فى الدوري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، حرمان 747 مشجعا للنادى الإسماعيلي من حضور مباراتين متتاليتين، للسلوك غير الرياضي أثناء المباراة، وكذلك إيقاف 13 مشجعا للنادي الإسماعيلي عن حضور المباريات حتى نهاية الموسم، لتكرار الإيقاف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.