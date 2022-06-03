شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف رسمياً ضد غرامة رمضان صبحي وهيدرسفيلد أمام المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النادي الأهلي، بشكل رسمي، أوراقا ومستندات للمحكمة الرياضية الرياضية الدولية "كاس"، بهدف إلغاء أو تخفيف حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم النادى ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادي الإنجليزي.

وقال مصدر في الأهلي، إن مسئولى القلعة الحمراء أرسلوا بالفعل كافة المستندات والأوراق والعقود التى من شأنها إلغاء أو تخفيف العقوبة بعد القرار الذى صد مؤخراً من غرفة المنازعات فى الاتحاد الدولي بتغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد.

وكلّف مجلس إدارة الأهلي الشئون القانونية للنادى بتقديم استئناف ضد هذا الحكم، الذى لا يُعد نهائياً، ومن حق النادى الاستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوماً من صدوره، وهو ما حدث حيث قدم النادي استئنافا خلال الأيام القليلة الماضية لأن الحكم يتضمن بعض المخالفات حسب وصف مسئولو النادي.

ويتضمن القرار دفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية إعتباراً من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي ودفع 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً إعتباراً من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان ، كما يستوجب على الأهلي دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20 ألف دولار.

وحال عدم تسديد الأهلي الغرامة إذا أصبح الحكم نهائياً ، قد يتم منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق ، ويصل الحد الأقصى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ولعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وأغسطس 2020 على فترتين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي عقب إنتهاء الإعارة في صيف 2020.