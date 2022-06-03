شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤدى صلاة الجمعة فى فندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني صلاة الجمعة فى فندق الإقامة خلال المعسكر المقام حالياً استعداداً لمواجهتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ودخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا الاثنين الماضي تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب والذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2022 امام السنغال.

وتضم قائمة المنتخب كل من : حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد فتوح (الزمالك) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

من ناحية أخرى، كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، موقف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة من المشاركة فى معسكر منتخب مصر الوطني. وقال بركات فى تصريحاته تليفزيونية، "إيهاب جلال ينتظر قرار الطبيب المعالج لأحمد حجازي في إسبانيا لتحديد موقفه من معسكر المنتخب الوطني" وأضاف: "أتمنى من الجمهور المصري أن يلتف حول منتخب مصر من البداية، وتُدعم الفراعنة من بداية المشوار، ولا تنتظر المواجهات الحاسمة"

وواصل: "الجمهور المصري في المدرجات يكون شكله رائعا، وكل مباراة مهمة، وليست المباريات الحاسمة فقط" وختم حديثه قائلا: "أناشد الجماهير بالالتفاف حول منتخب مصر وحضور الـ40 ألف بشكل كامل في مدرجات ستاد القاهرة ضد غينيا، وأتمنى من اللاعبين أن يجبرون الجماهير على الحضور بأدائهم المميز"