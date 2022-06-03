شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وغينيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر تدريباته اليوم، الجمعة، فى معسكره الحالي حيث يستعد لمباراتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة التى ستقام عام 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، وهي المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المسئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري ، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

المنتخب يحدد موقف الشناوى خلال ساعات

ويُحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالتنسيق مع نظيره الطبي مصير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، من المشاركة مع الفراعنة في مبارة غينيا بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة فى تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023) بعد إصابة الحارس بفيروس كورونا.

وتعرض الشناوي لإصابة بفيروس كورونا أول أمس ، الأربعاء، في معسكر المنتخب وتم عزله في غرفة بمفرده في فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوي من المشاركة في مباراة غينيا خلال الساعات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير فعلاً إلى صعوبة مشاركته لو لم تتحوّل العينة إلى سلبية ويُشارك في مران اليوم.

منتخب غينيا يصل القاهرة اليوم

يصل منتخب غينيا مساء اليوم، الجمعة، القاهرة أستعدادا لمواجهة منتخب مصر فى افتتاح مباريات الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023 والمقرر إقامتها بكوت إيفوار، ومن المقرر أن يتواجد أحد مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم فى استقبال بعثة منتخب غينيا للانتقال معهم إلى فندق الإقامة.

اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا

وأعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.