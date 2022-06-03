مفاجأة.. شوبير يكشف عن لاعب رفضه الأهلي من أجل ميكيسوني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، التعاقد مع سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي السابق والعين الإماراتي الحالي، وتفضيل التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الخميس، إنه أثناء تلك الفترة كان هناك رغبة في الأهلي في ضم سفيان رحيمي من نادي الرجاء.

وأوضح الإعلامي أن رحيمي كان الخيار المفضل لدى إدارة الأهلي لعدة أسباب تتعلق تعرفه على أجواء المنطقة بجانب تألقه مع الرجاء في الدوري المغربي.

وأشار شوبير إلى أنه تم عرض رحيمي على موسيماني من أجل الحصول على موافقته، لكن المدرب الجنوب إفريقي فضّل التعاقد مع ميكيسوني على حسابه، لافتاً إلى أن هذا كان يجب أن يكون دور لجنة التخطيط خاصة أنها تملك قامات في كرة القدم.

وأوضح حارس مرمى الأهلي السابق أن رحيمي ذهب للعين الإماراتي وتألق مع الفريق، ولم ينجح ميكيسوني، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستعجال على اللاعب إلا أن حديثه يتعلق بترك الامر بالكامل للمدير الفني.

وأكد أن هناك أزمة تتعلق بترك الحرية للمدير الفني باختيار الصفقات بشكل كامل دون تدخل، موضحًا أن كل مدرب يبقى عامًا أو عامين، في حين أن الصفقة التي يتعاقد معها قد تمتد لمدة خمسة سنوات.

وأضاف شوبير أن نادي مثل الأهلي لديه لجنة تخطيط مكونة من قامات على رأسهم محمود الخطيب، يجب أن يكون لهم صوت في مثل هذه الخيارات في الصفقات حتى لا يتكرر نفس ما حدث مع ميكيسوني.

يشار إلى أن الأهلي تعاقد مع لويس ميكيسوني مع بداية الموسم الجاري، قادمًا من نادي سيمبا التنزاني، ليقدم مستوى متواضع في 16 مباراة سجل 3 وصنع هدفًا، قبل أن يتعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة يغيب على أثره لنهاية الموسم.