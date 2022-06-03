شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه البنك الأهلى ودياً الخميس المقبل استعداداً لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو الاسماعيلى مع نظرائهم فى البنك الاهلى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الخميس المقبل، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويسعي الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لتنظيم مباراة ودية اخرى بخلاف ودية البنك الأهلى خلال الفترة الحالية بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

ويتطلع جهاز الدراويش لإقامة الودية القادمة أمام فرق من الدوري الممتاز متدرجة المستوى بجانب إستكمال مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر إستئنافها خلال فترة مسابقة الدوري المحلي.

وكان بدلاء الإسماعيلي قد فازوا على التل الكبير برباعية مقابل هدفًا فى المباراة التى أقيمت على ملعب الإسماعيلية.