شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطمئن على الدوليين قبل مواجهتي غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، اتصالا هاتفيا بلاعبي الزمالك الدوليين الموجودين مع المنتخب حالياً، استعداداً لمواجهتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.

واطمأن فيريرا على اللاعبين الدوليين، وطالبهم بالتركيز مع المنتخب والابتعاد عن أى أمور خارج الملعب أو خاصة بالبطولة المحلية لحين العودة من المنتخب.

ويضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من الزمالك في المعسكر الحالي هم : محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو .

وفى نفس السياق، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض مباراة ودية الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ومن المقرر أن يتم تحديد طرف اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، في ضوء الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري للزمالك مع أكثر من فريق لخوض المباراة الودية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.