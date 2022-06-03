شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحدد خلال ساعات مصير الشناوي من مباراة غينيا بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع نظيره الطبي مصير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني من المشاركة مع الفراعنة في مبارة غينيا بعد غد ، الأحد، باستاد القاهرة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023) بعد إصابة الحارس بفيروس كورونا.

وتعرض الشناوي لإصابة بفيروس كورونا أول أمس ، الأربعاء، في معسكر المنتخب وتم عزله في غرفة بمفرده في فندق الإقامة.

ورغم أن محمد بركات عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم ألمح أمس ، الخميس، في تصريحات تلفزيونية إلى أن الشناوي سيكون خارج مباراة غينيا بنسبة شبه مؤكدة إلا أن طبيب المنتخب الوطني الدكتور محمد أبوالعلا كشف عن إمكانية مشاركة الحارس الدولي في المباراة ذاتها.

وتحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن إصابة محمد الشناوي ، قائلاً:"المسحة الثانية أثبتت إصابة الحارس الدولي بفيروس كورونا رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، مؤكداً أن هذا أمر ومؤشر جيد لأنه يرفع من أسهم مشاركة الشناوي في التدريبات المقبلة حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوي من المشاركة في مباراة غينيا خلال الساعات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير فعلاً إلى صعوبة مشاركته لو لم تتحوّل العينة إلى سلبية ويُشارك في مران اليوم.

ويواجه منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا وإثيوبيا المقرر لها يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.