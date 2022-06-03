شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..الحب على مضارب الاسكواش..3 قصص من الملعب الزجاجي للقفص الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر الاسكواش دون غيره من الألعاب بالعديد من العلاقات المميزة والقصص التي جمعت بين عائلات اللعبة لتتحول علاقات الصداقة والمنافسة إلى علاقات حب وزواج، وتعد قصة طارق مؤمن ورنيم الوليلي، وكريم درويش وانجي خير الله، وعلي فرج ونور الطيب من أشهر وأبرز تلك القصص.

بدأ كريم درويش بطل العالم السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش حاليا، قصص الحب التي تحولت من الملعب الزجاجي إلى عش الزوجية، وذلك بعدما تزوج من بطلة الاسكواش المعتزلة انجي خيرالله ليكونا أسرة رياضية بامتياز ورزق الثنائي بابنهما عمر الذى يسير على درب والديه في لعبة الاسكواش.

وعلى خطى كريم درويش، سار طارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم السابق بعدما تزوج من البطلة المعتزلة رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة والمصنفة الأولى عالميا سابقا، ورزق الثنائي بابنهما شهير واتفقا على ألا يجبراه على خوض رياضة الاسكواش و سيتركان له حرية الاختيار، وتوجت قصة حب رنيم الوليلي وطارق مؤمن، بعد دخولهما موسوعة جينيس كأول زوجان يحصدان بطولة العالم في رياضة واحدة.

علي فرج ونور الطيب أيضا، يعتبران من أشهر ثنائيات الاسكواش، خاصة بعدما توجا سويا ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كأول زوجان يتوجان ببطولة واحدة معا، ورزق الثنائي بابنتهما فريدة.