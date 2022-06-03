شكرا لقرائتكم خبر عن بقاء موسيمانى يحدد مصير حسام حسن ومتولى ومحمد محمود فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد مصير الثلاثي حسام حسن ومحمود متولي ومحمد محمود لاعبي الأهلي من البقاء في صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل أو الرحيل بموقف بيتسو موسيماني المدير الفني من البقاء على رأس القيادة الفنية أو الرحيل، بعدما خرجت أصوات تنادي برحيل المدرب الجنوب إفريقي عقب الفشل في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية 2022 عقب الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة.

وخرج حسام حسن ومحمود متولي ومحمد محمود من حسابات موسيماني طوال الموسم الحالي، على الرغم من جاهزية الثلاثي ولكن عدم قناعة المدرب بإمكانياتهم كان سببا في تهميشهم على دكة الفريق الأحمر وعدم منحهم الفرصة، بحيث يتواجد اللاعبين على الدكة أو يخرجون من قائمة المباريات نهائيا، ولم يشارك سوى حسام حسن في دقائق قليلة ونفس الحال بالنسبة لمحمد محمود بينما لم يحصل متولي على فرصة منذ عودته من الإصابة رغم الجاهزية الكاملة.

ويتحدد موقف الثلاثي من البقاء في الأهلي وفقا لمصير موسيماني من البقاء في قيادة الأهلي ووقتها سيبحث اللاعبين الخروج من القلعة الحمراء لصعوبة مشاركتهم مع المدرب الجنوب إفريقي، أو رحيل موسيماني ووقتها سيكون هناك فرصة أمام الثلاثي في البقاء بالأهلي بالموسم الجديد، مع انتهاء العائق الذي كان يهدد بقائهم بالقلعة الحمراء.