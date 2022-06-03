شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك في تدريبات فريقه اليوم بعد وصوله بالأمس لمطار القاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها ، وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع الجناح المغربي خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تحديد موعد إنتظامه في التدريبات وتم تحديد اليوم موعداً للمشاركة في المران.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب المغربي في تدريبات اليوم الجمعة استعدادا للمباريات المقبلة والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى ، قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، بتصعيد علي ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.