الامارات | ليفربول في خطر.. يخسر 10 لاعبين دفعة واحدة!

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في خطر.. يخسر 10 لاعبين دفعة واحدة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول مهدد بخسارة 10 لاعبين دفعة واحدة قبل بداية الموسم الجديد إذ يإمكانهم مغادرة "أنفيلد" هذا الصيف، يتقدمهم السنغالي ساديو ماني يأتي المتوقع رحيله إلى بايرن ميونخ مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن ماني الذي ساهم في نجاحات ليفربول خلال المواسم الست الماضية بتسجيله 120 هدفا منذ انضمامه إلى النادي في يونيو 2016 وتقديمه أروع العروض مع المصري محمد صلاح اصبح قريبا أكثر من أي وقت من صفوف بايرن ميونيخ مما قد يربك خطط المدرب الالماني يورغن كلوب.

ويتوقع أن بفقد ليفربول البلجيكي ديفوك أوريغي الذي تأكد رحيله، لأن عقده ينتهي الشهر المقبل، ويتوقع أن ينضم لصفوف أي سي ميلان في صفقة مجانية، أما اللاعب جيمس ميلنر سيودع مع الفريق نهاية يونيو متجهاً إلى أستون فيلا، وبدوره قد يرحل أليكس تشامبرلين الصيف الحالي أو الذي يليه إذ وضعه ليفربول على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، وخصوصا بعد تراجع مستواه عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة أمام روما في أبريل 2018.

وترى الصحيفة أيضاً أن الياباني تاكومي مينامينو سيغادر ليفربول، وتبدو فرصة رحيل ناثانيل فيليبس عن الفريق كبيرة، لعدم وجود مكان واضح له في مخطط كلوب، ويتوقع أن يترك ريس ويليامز الفريق لينضم الى سوانزي، ويبدو أن الهولندي سيب فان دن بيرغ سيعار أيضا إلى بريستون، وكذلك سيحاول نيكو ويليامز إثبات إمكانياته في ليفربول، وإلا فإن الإعارة لناد بالدوري الممتاز سيكون مصيره، وخصوصا أنه أمضى النصف الثاني من الموسم معارا لفولهام.

وأخيراً سيعار الاعب شي أوغو الذي لم يلعب مع ليفربول أي مباراة من موسم 2016-2017، بعدما يوجد موسم آخر في عقده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news