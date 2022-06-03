شكرا لقرائتكم خبر عن الإخفاق الإفريقي يفتح 5 ملفات عالقة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح ملف إخفاق الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الوداد المغربي في نهائي البطولة الإفريقية الملفات العالقة داخل القلعة الحمراء، وكل ما يخص فريق الكرة بالنادي، من أجل تصحيح الأوضاع والعودة للمسار الصحيح داخل الأهلي.

وفتح مسئولو الأهلي أكثر من ملف من الملفات التي تم إرجاء البت فيها خلال الفترة الماضية بسبب الانشغال بملف خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن الإدارة غير راضية عن الأداء الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في المباراة النهائية.

وبدأت إدارة الأهلي مناقشة ملف الصفقات الجديدة التي تنوي التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، بخلاف اللاعبين الذين سيرحلوا عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الحالي، كما تناقش ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

وكذلك ملف إعارات، سواء اللاعبين الذين سيتم إعادتهم من الإعارة أو اللاعبين الذين سيتم إعارتهم لأندية أخرى في الصيف المقبل، ضمن خطة الإدارة لسد العجز في كل المراكز والتخلص من اللاعبين غير المفيدين في قائمة الفريق الأحمر.

كما يناقش مسئولو النادي الأهلي الملف الأهم وهو بقاء بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية أو توجيه الشكر له واستقدام مدير فني جديد لخلافته في تدريب الفريق الأحمر، لاسيما مع وجود مطالب داخل لجنة التخطيط وشركة الكرة بضرورة تغيير الجهاز الفني والاكتفاء بالفترة التي قضاها موسيماني في قيادة الأهلي وضرورة الاتجاه إلى التغيير.

وتناقش إدارة الأهلي ملف اللاعبين الأجانب المرتبطين بالنادي مثل اليو بادجي ووالتر بواليا سواء بعودتهم للأهلي في الموسم المقلب أو رحيله وكذلك اللاعبين العائدين من الإعارة إلى أندية تركية وهما محمود كهربا وأحمد ياسر ريان.