شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة القاهرة بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم..الداخلية متصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى الداخلية مجموعة القاهرة والقناة برصيد 66 نقطة بعد مرور 29 جولة حتى الآن فى إطار منافسات القسم الثانى، بفارق 11 نقطة عن بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 55، ليضمن التأهل والعودة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم1 الداخلية 66 نقطة

2 بتروجت 55 نقطة

3 زد إف سى 47 نقطة

4 وادى دجلة 45 نقطة

5 القناة 45 نقطة

6 بورتو السويس 44 نقطة

7 الترسانة 43 نقطة

8 السكة الحديد 43 نقطة

9 المصرية للاتصالات 39 نقطة

10 الإنتاج الحربى 39 نقطة

11 منتخب السويس 39 نقطة

12 النصر 34 نقطة

13 المريخ 25 نقطة

14 بور فؤاد 22 نقطة

15 بلبيس 21 نقطة

16 بنها 10 نقاط

تقام فى الرابعة عصر اليوم الجمعة 8 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى، بين الترسانة مع الإنتاج الحربى، القناة مع بورتو السويس، بلبيس مع الداخلية، السكة الحديد مع بتروجت، منتخب السويس مع النصر، بورفؤاد مع بنها، المصرية للاتصالات مع المريخ.

ويختتم نادى الداخلية متصدر مجموعة القاهرة والقناة برصيد 66 نقطة، والذى ضمن التأهل رسميا للدورى الممتاز الموسم المقبل، بمواجهة بلبيس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة والذى هبط بشكل رسمي للقسم الثالث، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.

ويواجه فريق السكة الحديد الثامن برصيد 43 نقطة فريق بتروجت صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة، ويلتقى نادى الترسانة صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة مع الإنتاج الحربى القابع في المركز العاشر برصيد 39 نقطة، في آخر مباريات طارق السيد مع الشواكيش، ويستقبل فريق القناة صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة فريق بورتو السويس السادس برصيد 44 نقطة في مواجهة تبادل المراكز.

ويستضيف منتخب السويس صاحب المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة، ويلتقى بورفؤاد الرابع عشر برصيد 22 نقطة مع بنها متذيل الترتيب برصيد 10 نقاط، وأخيرا يواجه المصرية للاتصالات مع المريخ.