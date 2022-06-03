الامارات | تونس تدخل تصفيات أمم أفريقيا بفوز كبير على مرمى غينيا الإستوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدخل تصفيات أمم أفريقيا بفوز كبير على مرمى غينيا الإستوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المنتخب التونسي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المرتقبة عام 2023 في ساحل العاج، بالفوز برباعية نظيفة على مضيفه منتخب غينيا الإستوائية المنقوص، ضمن منافسات الدولة الأولى من المجموعة العاشرة الخميس.

وافتتح المنتخب التونسي كرنفاله التهديفي بهدف نعيم السليطي في الدقيقة 56، قبل أن يصنع الهدف لزميله سيف الدين الجزيري بعد دقيقة من دخوله بديلاً (77)، وأضاف يوسف المساكني الهدفين الثالث والرابع (80، 85).

وأكمل منتخب غينيا الإستوائية الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه جوانيت لوبيز في الدقيقة 71 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وكاد علي معلول ينهي المباراة بهدف خامس في الدقيقة 90، بعدما ارتدت له كرة من حارس غينيا، سددها بشكل غريب أعلى المرمى.

وبالتالي، باتت تونس مع ثلاث نقاط على غرار منتخب ليبيا الذي فاز الأربعاء على ضيفته بوتسوانا بهدف نظيف.

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