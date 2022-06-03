شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يقود مران الأهلي اليوم بسبب "إجازة" موسيماني في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود سامي قمصان مدرب الأهلي مران الفريق اليوم ،الجمعة، بسبب تواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في بلاده لقضاء أجازة هناك عدة أيام بسبب توقف المباريات على خلفية مباريات الأجندة الدولية.

وسافر موسيماني إلى المغرب أمس الأول ، الأربعاء، لحضور دورة تدريبية نظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة أُقيمت في المغرب بعدما حصل على موفقة الأهلي ، قبل أن يسافر المدرب الجنوب أفريقي بعدها إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة أيام مُستغلاً الراحة التى حصل عليها النادي مؤخراً.

ومن المقرر أن يقود سامي قمصان مران الأهلي لحين عودة موسيماني من جنوب أفريقيا ، ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى التدريبات مساء اليوم ،الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، وعاد الأهلي للقاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضي قادماً من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي اليوم ليبدأ الاستعداد لمباراة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ويغيب عن الأهلي لاعبيه الدوليين المتواجدين في المنتخبات الدولية للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية.