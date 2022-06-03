شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للأهلى يحدد برنامج التحضير لمباريات الكأس والدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمبارياته القادمة سواء في كأس مصر والدوري المصري، بعد غلق ملف البطولة الإفريقية والتي خسرها الأهلي عقب الهزيمة من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل التحضير الجيد للمرحلة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ويحدد الجهاز الفني برنامج تجهيز اللاعبين لمباراته ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسخته القديمة 2020 / 2021، وكذلك مباراته ضد ايسترن كومباني والمؤجلة من الدوري والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراتيه بدون لاعبيه الدوليين، بعدما ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

وكثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات حسم أكثر من صفقة قوية للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لاسيما بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مؤخراً أمام اداد المغربى وتأكد الجميع فى النادى حاجة الفريق لصفقات قوية تُصحح الأخطاء الفنية فى الفريق.

في هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن الأهلي كثّف إتصالاته مع مسئولو إنبي لضم النيجيري جون إيبوكا لاعب الفريق البترولي خلال الصيف المقبل ، وفتح أكثر من مسئول في القلعة الحمراء خطوط إتصالات مع إنبي لحسم الصفقة ومنهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي تحدث مع حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن هذه الصفقة مُستغلاً العلاقة التي تربطهما منذ سنوات طويلة .

وينوي الأهلي إستغلال أكثر من لاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل أساسي سواء من الشباب أو اللاعبين الكبار من أجل حسم الصفقة ، حيث عرض مسئولو الأهلي على إنبي ضم زياد طارق ومحمد نصير ومعهما أي لاعب أخر لا يشارك مع الفريق مثل حسام حسن أو صلاح محسن أو ميكيسوني ، ويترقب الأهلي الفترة الحالية رد إنبي لحسم الصفقة التى يراها كثيرون في القلعة الحمراء هامة لتدعيم الهجوم في ظل تراجع مستوى محمد شريف وحسام حسن صلاح محسن.