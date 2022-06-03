شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الداخلية في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى للزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادى بميت عقبة استعدادا لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيه الجارى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ويسعى فيريرا إلى عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة وكلفتهم الخسارة في مباراتى إنبى بهدفين نظيفين ثم طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ .

ويركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على بعض الجوانب الفنية والخططية ، خلال تدريبات الفريق ويعتمد خلال هذه الفقرة على تدريب اللاعبين على سرعة نقل الكرة بين الخطوط في أقل وقت حتي الوصول إلى المرمى، وتم تنفيذ هذه التدريبات باستخدام مرميين صغيرين بدلا من حراس المرمي.

وعقب هذه الفقرة يخوض اللاعبين تقسيمة فنية يتم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية وذلك تحت إشراف جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين خلال أداء التقسيمة، وخاصة مجموعة اللاعبين الشباب المتواجدين بالفريق.