شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غينيا يصل القاهرة اليوم لمواجهة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل منتخب غينيا مساء اليوم ،الجمعة، القاهرة أستعدادا لمواجهة منتخب مصر في أفتتاح مباريات الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة 2023 والمقرر إقامتها بكوت إيفوار ، ومن المقرر أن يتواجد أحد مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم فى أستقبال بعثة منتخب غينيا للانتقال معهم الى فندق الاقامة .

و أعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.