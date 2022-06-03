شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه غزل المحلة وديا الخميس المقبل استعدادا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، على خوض مباراة ودية مع نظيره غزل المحلة يوم الخميس المقبل ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لاستئناف مباريات الدوري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض فترة إعداد مصغرة في الفترة القادمة ضمن التحضير لعودة منافسات الدوري، حيث تتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر ثلاث مباريات أمام منتخبات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وكشف إسلام عادل مدير الكرة بنادي المقاصة أن فريقه يتدرب على فترتين يوميا لمدة 3 أيام، بينما يتدرب لمدة 4 أيام على فترة واحدة، في ظل رغبة الجهاز الفني في رفع كفاءة كل اللاعبين المقيدين في صفوفه.

أوضح عادل أن فريقه عاد لاستئناف التدريبات الجماعية عقب راحة سلبية لمدة 4 أيام حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 18 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري.