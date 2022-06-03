شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتدرب صباحاً ومساءً استعداداً لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على خوض التدريبات الجماعية للاعبين على فترتين يومياً لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة الاهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مصطفى عبده إلى تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية للعودة الى النتائح الإيجابية مرة أخرى عقب أستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث فاز في 5 مباريات و تعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.