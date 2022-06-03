شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين الأساسيين أو الشباب لخوض مباراة المصري بالسلوم في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين لعب مباراة المصري بالسلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، باللاعبين الشباب كما حدث في كأس الرابطة وبين اللعب بالمجموعة الأساسية، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين وتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر.

ويعد الاقتراح الأقرب هو الاستعانة بالمجموعة الأساسية مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين مثل محمد نصير وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف، لسد العجز في صفوف الفريق الأحمر في ظل الغيابات الكثيرة ما بين انضمام 10 لاعبين لصفوف منتخباتهم منهم سباعي منتخب مصر وكلا من علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج، بخلاف الإصابات الكثيرة مثل بدر بانون ولويس ميكيسوني وأكرم توفيق وعمار حمدي.

وكثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات حسم أكثر من صفقة قوية للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لاسيما بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مؤخراً أمام اداد المغربى وتأكد الجميع فى النادى حاجة الفريق لصفقات قوية تُصحح الأخطاء الفنية فى الفريق.

في هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن الأهلي كثّف إتصالاته مع مسئولو إنبي لضم النيجيري جون إيبوكا لاعب الفريق البترولي خلال الصيف المقبل ، وفتح أكثر من مسئول في القلعة الحمراء خطوط إتصالات مع إنبي لحسم الصفقة ومنهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي تحدث مع حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن هذه الصفقة مُستغلاً العلاقة التي تربطهما منذ سنوات طويلة .

وينوي الأهلي إستغلال أكثر من لاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل أساسي سواء من الشباب أو اللاعبين الكبار من أجل حسم الصفقة ، حيث عرض مسئولو الأهلي على إنبي ضم زياد طارق ومحمد نصير ومعهما أي لاعب أخر لا يشارك مع الفريق مثل حسام حسن أو صلاح محسن أو ميكيسوني ، ويترقب الأهلي الفترة الحالية رد إنبي لحسم الصفقة التى يراها كثيرون في القلعة الحمراء هامة لتدعيم الهجوم في ظل تراجع مستوى محمد شريف وحسام حسن صلاح محسن.