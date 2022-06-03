الامارات | مدرب الوحدة كارفالهال يحدّد «خارطة طريق العنابي» بـ 4 رسائل قوية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة كارفالهال يحدّد «خارطة طريق العنابي» بـ 4 رسائل قوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق الوحدة مرحلة المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، بعد أن تم التعاقد معه رسمياً لموسمين لخلافة الفرنسي عيسى غريغوري. وعقد كارفالهال سلسلة من الاجتماعات مع إدارة النادي ومسؤولي شركة الكرة في الوحدة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص تحضيرات الموسم الجديد.

وتم الاستقرار بين الجانبين على بدء الاعداد للدوري منتصف يوليو المقبل، على أن يُقيم الفريق معسكراً في أوروبا خلال أغسطس المقبل، على الأغلب سيكون في البرتغال.

وحرص المدرب الجديد على توجيه أربع رسائل إلى إدارة ولاعبي وجمهور النادي في أول تصريح صحافي له بعد توليه المسؤولية يحدد من خلالها خارطة طريق لـ«العنابي» لإعادته إلى منصات التتويج، وقال: «أود في البداية أن أُثمن العمل الاحترافي خلال مراحل التفاوض، وإتمام التعاقد»، مؤكداً رغبته الكبيرة في تحقيق الانتصارات والبطولات مع الفريق.

وأضاف: «أشكر الجميع على حفاوة الاستقبال، ما يمثل لي دافعاً وحافزاً إضافياً للعمل مع كيان بحجم نادي الوحدة، وأتمنى أن أقدم الإضافة الفنية المرجوة التي تلبي طموحات قيادة وإدارة وجماهير النادي، أنا هنا للقتال وبهدف الانتصار دائماً». وأكد: «أعرف بطولة الدوري جيداً، وسأعمل مع فريق عملي على تفاصيل أكبر خلال الفترة المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا في هذه المرحلة قبل عودة اللاعبين للتدريبات في يوليو المقبل».

وتابع: «علينا أن نركز على تحسين نقاط الضعف وتجنب بعض الأخطاء عن طريق التمارين التكتيكية والعمل البدني، ويمكنني تصور أننا سنلعب كرة هجومية ممتعة بتمكين الهجوم من تسجيل مزيد من الأهداف وخلق التوازن في الفريق. سنقاتل في كل ثانية داخل الميدان وخارجه».

وحول تقييمه لفريق الوحدة على ضوء مشاهدته عدداً من المباريات، قال: «ليست وجهة نظري عندما أقول إن الفريق كان متذبذباً بشكل ملحوظ، هي معلومة يمكن التحقق منها، فالفريق كان يمر بمرحلة صعود وهبوط في الأداء بصورة غير مُرضية، لذلك لدينا ما يكفي من الوقت للتحضير بصورة جيدة لتفادي مثل هذه الحالات وصناعة فريق متوازن ومستقر، يملك الاستمرارية الإيجابية وتقديم العطاء بصورة جيدة ويحقق البطولات، وذلك حتى نتفادى تكرار ذلك الأمر».

وأوضح: «وضعنا الأولوية الفنية، ونسعى لتطوير مجموعة من اللاعبين الشبان في مراكزهم، وتمكين مزيد من العناصر في تقديم مستويات أفضل على المستويين الفردي والجماعي، أنا وفريق عملي على قناعة بأننا عندما نقدم كرة قدم ممتازة وذات جودة عالية سنكون أقرب للفوز من أي منافس آخر».

وحول خططه في ما يتعلق باللاعبين، شدد على أنه سيتم استدعاء كل اللاعبين، مواطنين وأجانب ومقيمين، إلى المعسكرين الداخلي والخارجي، وسيتم تقييم الجميع بمعايير الجودة والتناسب، مشيراً إلى استبعاد العاطفة، وربط مسألة مشاركتهم خلال الموسم المقبل بمدى عطائهم وجودتهم وتناسبهم مع الفلسفة الفنية للفريق.

رسائل كارلوس كارفالهال

• استبعاد العاطفة، وربط مسألة مشاركة اللاعبين في الموسم المقبل بمدى عطائهم وجودتهم.

• العمل على عدم تكرار تذبذب الأداء الذي طبع مستوى الوحدة في الموسم المنصرم.

• صناعة فريق متوازن ومستقر يملك الاستمرارية الإيجابية، وتقديم العطاء بصورة جيدة.

• السعي لحصد البطولات، والاهتمام بعنصر الشباب.

الوحدة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد في يوليو المقبل.

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