اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان - أذربيجان 18:00

لاتفيا - أندورا 20:00

كرواتيا - النمسا 22:45

فرنسا - الدنمارك 22:45

بلجيكا - هولندا 22:45

كأس آسيا 23 سنة

الإمارات - اليابان 17:00

- طاجيكستان 19:00

الدوري الجزائري

بلوزداد - نجم مقرة 19:45

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 19:45

غليزان - أمل الأربعاء 19:45

الدوري العراقي

الصناعة - البصرة 17:30

القوة الجوية - زاخو 20:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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