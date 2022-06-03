الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الأمم الأوروبية
كازاخستان - أذربيجان 18:00
لاتفيا - أندورا 20:00
كرواتيا - النمسا 22:45
فرنسا - الدنمارك 22:45
بلجيكا - هولندا 22:45
كأس آسيا 23 سنة
الإمارات - اليابان 17:00
السعودية - طاجيكستان 19:00
الدوري الجزائري
بلوزداد - نجم مقرة 19:45
اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 19:45
غليزان - أمل الأربعاء 19:45
الدوري العراقي
الصناعة - البصرة 17:30
القوة الجوية - زاخو 20:00
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