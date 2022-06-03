الامارات | مدرب أستراليا: نحتاج إلى عمل كبير قبل مواجهة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستراليا: نحتاج إلى عمل كبير قبل مواجهة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم، غراهام ارنولد، بأن «المباراة الودية أمام الأردن أظهرت ثغرات كثيرة في صفوفهم، وأنهم في حاجة إلى عمل كبير قبل المواجهة المرتقبة، الثلاثاء المقبل، مع منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم بقطر». وأكد أرنولد في تصريحات صحافية نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأسترالي عقب الفوز على الأردن 2-1 في اللقاء الودي الذي أقيم أول من أمس بالدوحة: «ردة فعل اللاعبين كانت جيدة وتناسبت مع الأداء، ولكن بالتأكيد لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به قبل مواجهة المنتخب الإماراتي».

وحوّل «الكنغارو» تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في وقت انتقدت فيه صحيفة «الغارديان» أداء أستراليا، معتبرة أن المستوى لم يكن مقنعاً مع اقتراب مواجهة الملحق الآسيوي. وقال أرنولد: «نعمل على تحسين المستوى الذهني للاعبين، بالنسبة لي أنا راضٍ عن العمل الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة بداية من مطاردة الكرة وبذل الجهد للمحافظة عليها».

ودافع عن لاعبيه، وأشاد بتطور العقلية لديهم، وقال: «يكفي أننا نتمكن من تحويل الخسارة إلى فوز، كان أمراً رائعاً أن نرى ردة الفعل لدى اللاعبين، في السابق كنا حين نتأخر تحدث حالة من الانهيار ونخسر نتيجة المباراة». من جانبه، أكد لاعب المنتخب الأسترالي ذو الأصول الجنوب سودانية، آوير مابيل، أن مواجهة الأردن كانت تحضيراً جيداً لهم، خصوصاً أنها كانت صعبة منذ بدايتها نتيجة تأخرهم بهدف مبكر، وهو ما وضع عليهم حالة من الضغط، مشيراً إلى أن العقلية الذهنية القوية كانت سبباً في فوزهم بنتيجة المباراة في الأخير.

ووجهت «الغارديان» انتقادات لاذعة إلى المنتخب الأسترالي، قائلة في تقريرها إن منتخب أستراليا ليس لديه القدرة على خلق فرصة حقيقية، مستشهدة بأن هدفيه في الأردن جاءا من كرات ثابتة، الأمر الذي يجعله كتاباً مفتوحاً أمام خصومه.

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