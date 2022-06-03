الامارات | هيلمان يتمسك بالوصل.. وشرط وحيد للرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان يتمسك بالوصل.. وشرط وحيد للرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، متمسك باستمراره مع «الإمبراطور» حتى نهاية عقده في يونيو 2023، مشيرة إلى أن هيلمان تلقى العديد من العروض للعودة للتدريب في البرازيل.

وذكرت صحيفة «ريفيستا كولورادو» أن مدرب إنترناسيونال وفلومينينسي السابق مرشح بقوة لتدريب أحد أندية الدوري البرازيلي، موضحة أن هيلمان لم يرد على العروض التي تلقاها، بداعي رغبته في استكمال عقده مع الوصل.

وقال هيلمان لإذاعة «غيرنال» البرازيلية إن لديه بالفعل أكثر من عرض للتدريب في البرازيل، مشدداً على أنه مرتبط حالياً بعقد مع نادي الوصل حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه لا يستطيع الحديث عن هذه العروض أو التفكير فيها، احتراماً لعقده مع النادي الإماراتي.

وأضاف: «فخور جداً بأن تكون هناك رغبة من أكثر من فريق برازيلي في التعاقد معي، وأنا بطبيعتي أحب أن أعمل في الأندية فترات طويلة، ولا أحب التنقل بين الأندية، بينما في الوقت نفسه يكون من الجيد احترام العقود من جانبي، ومن جانب الأندية في الوقت نفسه».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي الوصل أبلغت المدرب أودير هيلمان بإمكانية رحيله، عقب نهاية الموسم المنصرم، مشيرة إلى أنه لن يكون عائقاً امتداد العقد بين الطرفين حتى يونيو 2023.

في المقابل، أبدى هيلمان تمسكه باستكمال عقده مع الوصل، مشيراً إلى أنه لا يفكر في العودة إلى البرازيل خلال الموسم المقبل، بينما لم يمانع الرحيل عن «الإمبراطور»، بشرط حصوله على قيمة التعاقد كاملة، إذ إنه لا يوجد شرط جزائي في العقد.

من جهة أخرى، أوضحت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن نادي فلومينينسي أبلغ اللاعب الأوروغوياني ميشيل أراوخو بشكل رسمي بانتهاء ارتباطه مع نادي الوصل، وعودته إلى النادي البرازيلي.

وأوضحت أنه: «انتهى الموعد المحدد، أول من أمس، في العقد المبرم بين الوصل وفلومينينسي بشأن قيام النادي الإماراتي بتفعيل البند الخاص بشراء الأوروغوياني ميشيل أراوخو مقابل ثلاثة ملايين دولار، ليقرر النادي البرازيلي استعادة خدمات أراوخو، وتحديد مصيره بالبقاء مع الفريق من عدمه في الأيام المقبلة».

وتابعت: «أراوخو قدم مستويات جيدة مع الوصل، وأحرز 13 هدفاً في 33 مباراة لعبها مع الفريق، ولكن عدم رغبة النادي الإماراتي في تفعيل بند شراء عقد اللاعب أسهم في انتهاء مشواره مع الوصل عقب نهاية الموسم المحلي في الإمارات، رغم أن إعارة اللاعب تمتد حتى نهاية الشهر الحالي».

وأشارت إلى أن اللاعب الأوروغوياني لن يتمكن من اللعب مع فلومينينسي، بداعي غلق باب القيد في البرازيل، موضحة أنه قد يتم قيده في قائمة الفريق في فترة الانتقالات المقبلة التي ستبدأ في 18 يوليو المقبل.

• لا يوجد شرط جزائي في العقد المبرم بين الوصل وفلومينينسي.

• أراوخو قدم مستويات جيدة مع الوصل وأحرز 13 هدفاً في 33 مباراة.

• 2023 العام الذي ينتهي فيه عقد هيلمان مع الوصل.

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