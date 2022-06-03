الامارات | الأسطورة بيليه في رسالة إلى بوتين: «أوقف الغزو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة بيليه في رسالة إلى بوتين: «أوقف الغزو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء غزو جيشه لأوكرانيا، في الوقت الذي أخذ فيه البلد الذي مزقته الحرب استراحة من الصراع، للمنافسة على مقعد في نهائيات مونديال قطر 2022.

وكتب بيليه في رسالة مفتوحة إلى بوتين، نُشرت على «إنستغرام» قبل مواجهة المنتخب الأوكراني مع اسكتلندا (فازت أوكرانيا 3-1) في نصف نهائي المسار الأوّل من الملحق الأوروبي المؤهل إلى العرس العالمي الكروي.

وقال بطل العالم ثلاث مرات: «أريد أن أستغل مباراة اليوم كفرصة لتقديم طلب: أوقف الغزو.. لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستمرار العنف». وتابع «هذا الصراع شرير وغير مبرر، ولا يجلب سوى الألم والخوف والرعب.. الحروب موجودة فقط لفصل الدول، ولا توجد أيديولوجية تبرر الصواريخ التي تدفن أحلام الأطفال، وتدمر العائلات، وتقتل الأبرياء».

وتذكر بيليه اللقاء الذي جمعه مع بوتين في الماضي، وتبادل «الابتسامات المصحوبة بمصافحة طويلة».

وكتب «القوة لوقف هذا الصراع بين يديك. نفس تلك التي صافحتها في موسكو، في اجتماعنا الأخير في عام 2017».

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