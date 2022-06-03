الامارات | رسمياً.. روديغر ينضم إلى ريال مدريد بعقد لـ 4 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. روديغر ينضم إلى ريال مدريد بعقد لـ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، أمس، عن تعاقده مع المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر حتى عام 2026 بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع تشلسي الإنجليزي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الملكي، أن «توصل ريال مدريد إلى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم إلى النادي بعقد لمدة أربع سنوات»، وسيتم تقديمه «الإثنين 20 يونيو».

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