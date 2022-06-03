الامارات | صورة القيصر وابنته.. «بدون تعليق»

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة القيصر وابنته.. «بدون تعليق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، على حسابه في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع ابنته، دون أن يعلق عليها بأي كلمة، وذلك بعد فترة طويلة من الاحتجاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً منذ توليه قيادة تدريب «الملك»، إذ ظهر «القيصر» بإطلالة مميزة برفقة ابنته. ويتابع كوزمين عبر «إنستغرام» 13 ألف شخص، بسبب إغلاق حسابه فترة من الزمن، لأسباب غير معروفة.

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