قبل أيام من مواجهة غينيا.. إصابة نجم الفراعنة بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر - تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس محمد الشناوي مع منتخب مصر في مباراة غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن اتحاد الكرة إصابة الشناوي، بفيروس كورونا، بعد المسحة التي خضع لها في معسكر الفراعنة، استعدادًا لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، الخميس، أن الشناوي خضع لمسحة طبية فور وصوله إلى المعسكر أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

وأضاف: "الجهاز الطبي لمنتخب مصر أجرى مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات".

يواجه المتتخب الوطني الأول، غينيا، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولي لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا

وضمت قائمة منتخب مصر ٢٨ لاعباً هم : محمد الشناوي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد، و محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم حافظ ، و محمد النني وإمام عاشور وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود تريزيجية واحمد السيد زيزو ومحمد ابراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ، و محمد صلاح وعمر مرموش واحمد عاطف ومصطفى محمد.

النشكيل المتوقع للفراعنة:

ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال، تشكيل منتخب مصر كالاتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود الونش، وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، وحمدي فتحي، وأحمد السيد زيزو.

وخط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية بعد حصولها على حقوق اللقاء.