ضبطته مع أم زميله في برشلونة.. تفاصيل خيانة بيكيه لشاكيرا

الشارقة - اميمة ياسر - بعد قصة حب اشتعلت شرارتها الأولى في كأس العالم 2010، تتجه العلاقة بين نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا نحو طريق مسدود، بسبب الخيانة.

وكشفت تقارير صحافية أن جيرارد بيكيه قائد برشلونة أوشك على الانفصال عن زوجته شاكيرا المغنية الكولومبية بسبب خيانته لها، وأن اللاعب ترك منزلهما ويسكن حاليًا في شقته القديمة ببرشلونة.

وأكد موقع "EL PERIÓDICO" أن شاكيرا أدركت أن بيكيه قد خانها مرة أخرى، وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما سويًا منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير: روتين بيكيه الجديد خارج عن السيطرة، أصبح يتردد بكثرة على الحفلات في النوادي الليلية رفقة زميله ريكي بويغ وقد شوهدا أكثر من مرة رفقة العديد من النساء.

وأكمل: أصدقاء اللاعب والمقربون منه كانوا يتعجبون من سهره حتى الثالثة صباحًا رغم أن لديه تدريبا في الصباح الباكر من اليوم التالي.

وأكد موقع "إل بريوديكو" الإسباني أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه، حيث عبرت عن ذلك في كلمات أغنيتها الأخيرة Te Felicito أو "تهانينا"، التي قالت فيها: "لقد حذروني لكنني لم أنتبه. أدركت أنك الجزء الخاطئ، لا تخبرني أنك آسف، إني أعرفك جيدا وأعلم أنك تكذب".

ووفق الموقع، فقد تجنب كل من شاكيرا وبيكيه مؤخرا إضافة أي صور مشتركة لهما على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

ولفت تقرير الموقع أن شاكيرا ضبطت بيكيه برفقة امرأة أخرى، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارا بالابتعاد عنه.

والدة جافي كلمة السر

وفجرت صحيفة إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أن الطرف الثالث في الأزمة هي والدة اللاعب بابلو جافي نجم النادي الكتالوني الشاب والتي واعدت مدافع منتخب إسبانيا في وقت سابق.

وقال موقع "إل بريوديكو" الإسباني، إن شاكيرا عرفت أن بيكيه قد خانها مرة أخرى، لذلك لم يظهرا معاً منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير اليوم أن جافي ألغى متابعة بيكيه على انستجرام بعد التأكد من ضلوع والدته في أزمة الخيانة التي تهدد حياة المدافع الإسباني مع شاكيرا.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه وقع في فخ الخيانة في بلينج بلينج وباترون وهما ملهيين ليليين في شمال إقليم كتالونيا.

ويعتبر الثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرا من أشهر الزيجات التي يتحدث عنها العالم من حين لآخر نظراً للشهر الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما في مجاله.

وبدأت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا وكانت الأخيرة هي من غنّت الأغنية الرسمية له، ولم يقرر الثنائي الزواج خلال علاقتهما التي دامت 12 عامًا، وأنجبا طفليهما ميلان وساشا.